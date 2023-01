So läuft das Trainingslager Dieses Tic-Tac-Toe-Erlebnis hatte Fortuna in Marbella

Funkel, was für eine Überraschung, hält sich unter spanischer Sonne nicht an die Regieanweisungen und hat kurzerhand das Drehbuch umgeschrieben. Er will nicht, dass über ihn geredet wird, sein Aus soll nicht in einer Pressemitteilung verteilt werden. Jetzt spricht er. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht“, sagte Funkel. „Ich sehe das schon so, dass mir kein Vertrauen gegenüber gebracht wird.“ Tränen kullern. Dann sagt er noch: „Ich werde nie mehr eine solch tolle Truppe und einen so tollen Staff finden, deshalb gehe ich im Sommer dann eben in Rente.“