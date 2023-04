Trauer um Dieter Bierbaum So verabschiedet sich die Fortuna-Familie vom Kult-Stadionsprecher

Darunter Leser Hartmut Schmitz: „Mit der Stimme von Dieter Bierbaum bin ich bei der Fortuna groß geworden! Wenn ich ihn noch vor dem Eingang am Block M des alten Rheinstadions reden hörte, da wurde ich bereits nervös! Diese Vorfreude auf das Fortuna-Spiel verbinde ich auch mit ihm und seiner Stimme. Wir konnten damals in seine Sprecher-Kabine hinein schauen und grüßten uns bei jedem Heimspiel. Er war diskret in seiner Art, konziliant im Ton und stets um eine gewisse Neutralität bemüht! Dennoch war er sehr dicht an der Fan Gemeinde dran, aber auch hier niemals anbiedernd. Für mich ist ein Urgestein und Gentleman der Fortuna von uns gegangen! Ruhe in Frieden lieber Dieter!“