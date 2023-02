Beim 1:3 gegen Gladbach II So kurios lief das Debüt von Nick Otto für Fortunas U23

Dass zumindest die Defensive in nächster Zeit sicherer steht und Innenverteidiger Otto die dafür dringend benötigte Verstärkung sein kann, ließ die Partie am Samstag bereits erhoffen. „Nach zwei Einheiten fehlt in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen die Abstimmung, aber Nick hat viele Zweikämpfe und Kopfbälle gewonnen und war präsent“, sagte Michaty. Tatsächlich strahlte Otto einiges an Souveränität aus und bekannte nach dem Spiel: „Es hat Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen.“