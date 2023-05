Zukunft von Torwart Wie es mit Kastenmeier bei Fortuna weitergehen könnte

Analyse | Düsseldorf · Er ist in seiner Zeit bei Fortuna nie unumstritten. Doch in den vergangenen Monaten hat sich Florian Kastenmeier in seinen Leistungen extrem verbessert. Immer mal wieder macht er sich durch grobe Böcke sein Leben selbst schwer. Sein Vertrag läuft 2024 aus. Wie es nun weitergehen könnte.

02.05.2023, 18:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Sehr wahrscheinlich stellt sich Florian Kastenmeier oft auch die Frage, warum er es sich selbst oft am schwersten macht. Er ist 25 Jahre alt und Stammtorhüter bei Zweitligist Fortuna. Doch immer wieder hat er diese nicht zu erklärenden Aussetzer in seinem Spiel. Unachtsamkeiten. Schlampereien. Technisch unsauber. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben