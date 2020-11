Kenan Karaman (Offensives Mittelfeld/Sturm)

Ihn einzuordnen, ist nicht ganz so leicht. In einer idealen Welt würde er als Zehner spielen. Er selbst schiebt aber immer etwas weiter nach vorne, weshalb er mehr in der Rolle neben Hennings spielt statt etwas dahinter. Trotzdem von der Qualität immer ein Plus im Team.