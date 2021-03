Der 18fümmenneunzich-Blog : So könnte Fortunas Startelf gegen Bochum aussehen

Am Montag könnte Marcel Sobottka sein 100. Spiel für Fortuna in der Zweiten Liga bestreiten. Ein großer Moment für ihn - und eine gute Gelegenheit für uns, mal in den Statistikbüchern nachzublättern, wer die meisten Einsätze für F95 im Unterhaus des deutschen Fußballs hat.



Sobottka sagt: "Das ist natürlich schon eine tolle Sache, mir war wirklich nicht bewusst, dass schon das 100. Spiel ansteht."



Hier geht es zu unserer ultimativen Bilderstrecke...