Luka Krajnc (Innenverteidiger)

Torschütze in Darmstadt, dazu eine solide Partie. Die Fortuna-Verantwortlichen werden sicher auch sehen wollen, ob sich eine Festverpflichtung des Leihspielers lohnt. In Osnabrück und gegen den FC St. Pauli, selbst in Paderborn sammelte er weiter Punkte für sich.