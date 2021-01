Matthias Zimmermann (rechter Verteidiger)

Zuletzt zeigte er eine klare Steigerung, erzielte in Hamburg einen Treffer und legte Rouwen Hennings einen auf. So dürfte „Zimbo“ weiterhin unter Uwe Rösler gesetzt sein – zumal da er wegen muskulärer Probleme in Essen nicht dabei war und so den Makel der Pokalpleite nicht mittragen musste.