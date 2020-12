Florian Kastenmeier (Torwart)



Nach seiner Sperre könnte er am Sonntag auch wieder eingesetzt werden. Routinier Raphael Wolf hat seine Sache sehr gut gemacht und es ist wohl eine beruhigenden Erkenntnis für Trainer Uwe Rösler, einen so starken Rückkalt zu haben. Aber es würde wenig Sinn machen in der Entwicklung von Kastenmeier, ihn nach den bisherigen starken Leistungen auszubremsen.