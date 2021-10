Ao Tanaka (Mittelfeld)

Der 22-Jährige Japaner dürfte ebenfalls gesetzt sein im Mittelfeld. Wegen seiner langen Länderspielreise kam er in Hamburg nur zu einem Kurzeinsatz. Gegen den KSC stand er wieder von Beginn an auf dem Feld. In Hannover dürfte als 8er auflaufen.