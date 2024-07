Wer hat die Nase vorn? So könnte die Fortuna-Startelf für den Zweitliga-Auftakt in Darmstadt aussehen

Sein geplantes Vorgehen hatte Daniel Thioune vor der Generalprobe in Ipswich, die Fortuna am Samstag mit 2:1 gewann, ziemlich präzise skizziert. „Die Tendenz geht sicherlich dahin, dass sehr viele Jungs dort Spielzeit einsammeln, die ich mir auch als potenzielle Starter in Darmstadt vorstellen kann“, hatte der Trainer im Hinblick auf den bevorstehenden Zweitliga-Start bei den Südhessen gesagt, allerdings auch ergänzt: „Wir haben noch eine ganze Trainingswoche, in der ich nochmal Zeit habe, um weitere Eindrücke zu sammeln.“