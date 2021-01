Emmanuel Iyoha (linkes Mittelfeld)

Nach seinem langen Ausfall kam er in Braunschweig zu seinem ersten Einsatz. Er zeigte, dass er auch auf der linken Seite Druck nach vorn entwickeln kann. Kristoffer Peterson überzeugte da in Braunschweig weniger. Zudem ist es für „Emma“ eine Rückkehr. In der Saison 2018/19 spielte er selbst noch im Erzgebirge.