Wie beim 3:3 auf Schalke : So kann Fortuna den Klassenerhalt schaffen

Gelsenkirchen Fortuna gleicht auf Schalke dreimal einen Rückstand aus und holt mit dem 3:3 einen Punkt. Trainer Friedhelm Funkel und die Vorstandsmitglieder Thomas Röttgermann und Lutz Pfannenstiel sind begeistert von der Moral.

„Natürlich können wir jetzt über unsere Fehler bei den Gegentreffern sprechen“, sagt der Coach, „Kasim Adams zum Beispiel spielt manchmal etwas waghalsig, damit muss ich mich erstmal anfreunden – ob ich das kann, weiß ich nicht. Aber im Vordergrund steht heute eindeutig die richtig gute Leistung und die Mentalität der Mannschaft. Das hat mich ein bisschen an das 3:3 in München in der Vorsaison erinnert.“ Der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann will da nicht nachstehen, spielt auf die Fortuna der Vorsaison an, die mit der gleichen Moral den Klassenerhalt erkämpft habe: „Genau so will ich die Mannschaft immer sehen.“