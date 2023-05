Osnabrücker Legenden So kann ein alter Freund Fortuna-Trainer Thioune sehr helfen

In den zurückliegenden Wochen hat sich Fortuna Düsseldorf mehrfach „endgültig“ aus dem Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga verabschiedet – und ebenso häufig wieder zurückgemeldet. Das heißt: Eigentlich wurde die Truppe von Trainer Daniel Thioune eher abgeschrieben und wieder angemeldet, als dass sie dies aktiv selbst getan hätte. Der Spannung in der Zweiten Liga hat das alles nicht geschadet, denn so kommt es am Samstag ab 20.30 Uhr am Hamburger Millerntor zum prickelnden Showdown zwischen dem Tabellenvierten FC St. Pauli und dem Fünften aus Düsseldorf.