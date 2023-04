Entscheidung am Wochenende? So kann Fortunas U23 in Münster den Klassenerhalt feiern

Sollte die „Zwote“ trotz der Ausfälle in der Defensive an ihre Serie von fünf Spielen ohne Gegentor anknüpfen können und tatsächlich beim Tabellenführer überraschen, könnte sie also einen Tag später den Ligaverbleib feiern. Läuft es wie im Hinspiel, übernimmt Preußen Münster das Feiern und verabschiedet sich in Richtung Liga drei. So oder so: Es verspricht ein munterer Fußballnachmittag zu werden.