1:3 beim 1. FC Köln II : So kam es zur Derbyniederlage für Fortunas U23

So kam es zur Derbyniederlage für Fortunas U23

Köln Fünf Jahre lang hat die „Zwote“ kein Auswärtsspiel bei der U23 des 1. FC Köln verloren – bis Freitagabend. Nach einer schwachen Anfangsphase bessert sie sich im Laufe der Partie zwar, unterliegt den Domstädtern aber trotzdem verdient mit 1:3.

Die Fahrt ins Kölner Franz-Kremer-Stadion gehörte in der Vergangenheit zu den liebsten Auswärtstouren von Fortunas Regionalliga-Fußballern. Ziemlich genau fünf Jahre war es her, dass sie letztmals ein Spiel bei der dort beheimateten U21 des 1. FC verloren hatten. Seither feierte die „Zwote“ im Westen der Domstadt zwei Siege und holte ebenso viele Remis – eine sehr vorzeigbare Bilanz. Am Freitagabend riss die Ungeschlagen-Serie allerdings. Obwohl sich die Truppe von Trainer Nico Michaty im Laufe der Partie immens steigerte, unterlag sie den jungen „Geißböcken“ mit 1:3.