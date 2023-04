Gegen Japans Hochschulauswahl So kam es zu Fortunas Fehlstart beim Osterturnier

Trotz der Pleite zum Auftakt gaben sich die Fortunen kämpferisch. „Wir sind jetzt nicht hierhin gekommen, um an drei Tagen zu spielen und am vierten Tag nur zuzuschauen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich noch holen, um Montag dabei zu sein“, kündigte Elsche an. Dafür müssten die Flingerner die weiteren Gruppenspiele gegen die PSV Eindhoven, RB Salzburg und Eintracht Frankfurt bestenfalls alle gewinnen, um sich noch fürs Halbfinale zu qualifizieren.