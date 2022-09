Vorstand stellt Ziele vor : So kämpft Fortuna um die Unterstützung der Stadt

Düsseldorf Auf einem Business-Forum hat der Zweitligist vor rund 200 Gästen aus Wirtschaft und Politik vorgestellt, wie der Klub zeitnah schon wieder nach ganz oben kommen soll. Am Ende geht es nicht ganz so überraschend vor allem darum, neue Einnahmequellen zu finden. Welche Pläne es gibt.

Natürlich liegt dieses Bild auf der Hand. Ein ambitionierter Zweitligist. Große Pläne. Große Hoffnungen. Der Rhein in Wurfweite (also mit einer guten Wurftechnik) zur Arena. Fortuna will „volle Kraft voraus“. Um das zu demonstrieren, hat der Verein zum ersten Business-Forum in seiner Geschichte geladen. Rund 200 Gäste aus dem Sponsorenkreis, dazu führende Köpfe aus der Stadtgesellschaft. Auf der MS Rhein Galaxie dreht sich an diesem Abend alles um die Zukunft der „launischen Diva“.

Das Problem bei Fortuna war in der Vergangenheit offenkundig. Jeder wollte etwas Kapitän spielen. Herausgekommen ist ein gefährlicher Zickzackkurs mit einer sicheren Garantie, alle 500 Meter auf einen Eisberg zu treffen. Mittlerweile scheinen tatsächlich die allermeisten verstanden zu haben, dass es durchaus einen gewissen Charme hat, wenn sich alle einer gewissen Hierarchie unterordnen, ohne sich dabei selbst komplett aufgeben zu müssen. Kapitän der „MS Fortuna“ ist Alexander Jobst. Seine Kernbotschaften: Fortuna bleibt unabhängig. Fortuna bleibt ein eingetragener Verein. Fortuna will noch mehr auf Transparenz setzen, um Entscheidungen von Planung bis Ausführung im Doppelpass mit den Mitgliedern zu vollziehen. Fortuna will Wachstum durch Veränderungen. Fortuna will ihren Weg gehen.

Und sie will alle in Düsseldorf mitnehmen. Natürlich auch die Verwaltung, an diesem Abend vertreten durch Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Der wurde von Moderator Tom Bartels gefragt, ob die Stadt denn nicht noch was mehr für Fortuna machen könne. Er machte erst einmal eine Rechnung auf. Er rechnete also vor, dass man es sich allein 3,4 Millionen Euro kosten lassen, weil man dulde, dass Stadtmitarbeiter nach Spielen von Fortuna über den Verlauf sprächen. „Wir reden dann da von etwa 2500 Stunden an Fehlzeiten“, grinste Hintzsche. „Und das habe ich noch recht niedrig angesetzt.“ Die Stadt unterstütze den Verein seit vielen Jahren. „Wir gehen einen gemeinsam Weg“, sagt er. Natürlich würde sich der Verein noch mehr Hilfe wünschen. Die Baugenehmigung für das Funktionsgebäude steht immer noch aus.

Fortuna hat selbst keine direkten Forderungen gestellt, sondern vor allem ein starkes Statement gesetzt: Seht her, wir sind gekommen, um diesmal wirklich zu bleiben. Die Chefkontrolleure Björn Borgerding und Sebastian Fuchs haben dem Vorstand eine klare Struktur gegeben. Jobst, Sportvorstand Klaus Allofs und Finanzchef Arnd Hovemann ergänzen sich offenbar so gut, dass es erstaunlich ruhig an der und um die Spitze des Vereins geworden ist. Die will mit Inhalten punkten.

Doch um dauerhaft die Ziele zu erreichen und auch langfristig halten zu können, wird es im Miteinander von allen Seiten noch mehr Engagement geben müssen. „Von der Infrastruktur her sind wir kein Zweitligist, geschweige denn ein Bundesligist“, machte Hovemann deutlich. „Es hat einfach nichts mit Profibedingungen zu tun, dass sich die Spieler in der Leichtathletikhalle umziehen müssen.“

