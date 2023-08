Bei Gala-Auftritt in Elversberg Endlich Chef! So zieht Appelkamp bei Fortuna die Fäden im Mittelfeld

Elversberg/Düsseldorf · Er ist der Offensivmotor der Fortuna – in der vergangenen Saison hat Shinta Appelkamp satte 16 Scorerpunkte erzielt. Doch auf seiner Lieblingsposition ist er oft nicht eingesetzt worden. In dieser Verfassung geht aber kein Weg an ihm vorbei. Was ihn gerade so wertvoll macht.

27.08.2023, 11:02 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 70 Bilder Foto: dpa/Steven Mohr

Es gab da diese eine Szene in Elversberg, die sehr viel über die aktuelle Rolle von Shinta Appelkamp verrät. Die aber auch widerspiegelt, welches Selbstverständnis er von sich hat. Nach wenigen Minuten also war da dieser Gegenangriff. In der Umschaltbewegung hatte sich Yannik Engelhardt überrumpeln lassen, und auch Matthias Zimmermann war ein paar Schritte zu spät dran. Die Flanke scharf nach innen in den Strafraum gezogen – vermutlich wäre das die Führung für die Gastgeber geworden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben