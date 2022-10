Rückkehr bei 3:0 im Pokal : So ist es zum Bodzek-Comeback bei Fortuna gekommen

Regensburg Er wurde von den mitgereisten Anhängern schon vor dem Spiel lautstark gefeiert – 199 Tage nach seinem Abschied von den Profis stand Adam Bodzek plötzlich wieder für Fortuna im DFB-Pokal auf dem Platz. Wie der Trainer diese Maßnahme erklärt. Was die Mitspieler sagen.

Die Jungs in der Kabine, so Thioune, hätten sich über den Rückkehrer in jedem Fall gefreut, aber das verstehe sich ja auch von selbst „nach den gefühlt 150 Jahren für die Fortuna“. Marcel Sobottka , der die Mannschaft in Regensburg wieder als Kapitän aufs Feld geführt hatte, sagt: „Es ist einfach überragend, was Adam für diesen Verein geleistet hat. Nicht nur als Spieler auf dem Platz, auch als Freund außerhalb des Platzes. Ich habe mich natürlich sehr über seinen Einsatz gefreut.“

Wie lange es eine Fortsetzung gibt, wird die aktuelle Lage beim Zweitligisten bestimmen. Eine Entscheidung soll es erst am Freitagnachmittag nach dem Abschlusstraining in Karlsruhe geben. Aktuell ist die Verletztensituation noch so angespannt, dass vieles dafür spricht, dass Bodzek auch am Sonntag mindestens auf der Bank sitzen wird. Ausschließen sollte man bei ihm mittlerweile aber nichts mehr. Selbst ein Startelfeinsatz scheint in dieser Lage nicht mehr komplett utopisch. Thioune weiß ja, dass er sich so oder so auf ihn verlassen kann. Auch wenn es irgendwann darum gehen sollte, geräuschlos zur U23 zurückzukehren. Ein echter Mannschaftssportler eben.