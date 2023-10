Eigenkapital drastisch geschmolzen So ist es um die Finanzen von Fortuna bestellt

Die große Zusammenkunft in ein paar Wochen wirft ihre Schatten schon voraus. Für den 19. November, den Sonntag während der nächsten Länderspielpause, hat Fortuna schließlich zur Mitgliederversammlung in die Stadthalle auf dem Messegelände geladen. Die entsprechenden Einladungsschreiben stellt sie im Laufe des Freitags per Mail zu – genau wie die Finanzzahlen des mit der abgelaufenen Saison deckungsgleichen Geschäftsjahres vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023. Und vor deren Ergebnis steht ein dickes Minus.