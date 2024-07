Sportdirektor Allofs klärt auf So ist der Stand im Fortuna-Poker um Pejcinovic und Fridriksson

Bad Leonfelden · Das Interesse des Zweitligisten am Stürmer aus Wolfsburg und am Verteidiger aus Schweden ist seit einiger Zeit bekannt. Einen Vertrag in Düsseldorf hat das Duo allerdings noch nicht unterschrieben. Woran das liegt und was Klaus Allofs zu den Verhandlungen sagt.

18.07.2024 , 07:02 Uhr