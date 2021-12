Von Appelkamp bis Zimmermann : So ist der Stand bei Fortunas Verletzten

Düsseldorf In den zurückliegenden Monaten hatte der Zweitligist immer wieder mit längerfristigen Ausfällen durch Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen. Wir haben uns einmal umgehört, wie es den aktuellen Patienten von Fortuna geht und wann mit ihrer Rückkehr zu rechnen ist.

Nach dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr, Arena) geht Fortunas Zweitligateam in eine kurze Weihnachtspause, bevor ab 3. Januar für eine Woche das Trainingslager in Marbella in Südspanien ansteht. Damit sich der Kurzurlaub auch lohnt, werden sich die Spieler am Samstag nicht mehr zum sonst nach einem Spiel üblichen Auslaufen treffen, sondern sofort zu ihren Familien oder in die Ferien fahren.