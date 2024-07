Quartier in Bad Leonfelden bezogen So ist Fortuna am Donnerstag ins neuntägige Trainingslager gestartet

Schon am Freitagnachmittag, also nur einen Tag nach der Ankunft in Bad Leonfelden, geht es dann nicht nur im Trainingsdress, sondern auch im Trikot zur Sache, wenn die Thioune-Truppe den ersten von zwei Testkicks bestreitet. Um 17 Uhr steht in Bad Wimsbach die Partie gegen den ungarischen Zweitligisten Diósgyöri VTK an. Am Montag (19.30 Uhr) folgt in Linz dann das Spiel gegen Galatasaray Istanbul, den amtierenden türkischen Meister.