Zeichen gesetzt in Zweiter Liga 5:2 – Fortuna überrollt Hansa Rostock

Christian Weber demonstrierte vor dem Spiel von Fortuna seine volle Einsatzfähigkeit. Der 39-jährige Sportdirektor führte seine Beweglichkeit im Presseraum des FC Hansa Rostock mit einem Augenzwinkern vor. Schließlich wirkte er an diesem Mittag als „Chef de Mission“ für Fortuna beim Zweitligaspiel an der Ostsee. Wie schon in Regensburg (1:0) in Vertretung von Sportvorstand von Klaus Allofs, den damals eine Erkältung niederstreckte und aktuell Knieprobleme davon abhielten, die Auswärtsfahrt anzutreten. Weber: „Ich will meine weiße Weste behalten.“ Und Weber an der Spitze des Fortuna-Tross sollte auch in Rostock seine „Serie“ fotzsetzen. Die Düsseldorfer setzten sich völlig verdient mit 5:2 durch.