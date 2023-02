Entscheidung im Elfmeterschießen Fortuna nach Pokal-Drama in Nürnberg raus

Thioune hatte den Traditionsverein hernach wieder stabilisiert. Der 48-Jährige feierte also am Mittwoch im Max-Morlock-Stadion zu Nürnberg sein Einjähriges als Cheftrainer des Zweitligisten. Und er bekam geboten, für was Fortuna alles steht: Drama von Anfang bis Ende. Er hatte den Sieg bereits vor Augen. In der Nachspielzeit erzielten die Franken noch das 1:1 und erzwangen eine Verlängerung. Da auch nach 120 Minuten keine Entscheidung gefallen war, ging es ins Elfmeterschießen. Am Ende setzte sich Nürnberg 6:4 durch und steht im Viertelfinale des DFB-Pokals.