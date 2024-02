Im ersten Spiel direkt ein Tor So hoch ist die Kaufoption für Fortuna-Stürmer Marlon Mustapha

Marlon Mustapha wusste anfangs nicht so recht, welches seiner Gefühle er die Oberhand gewinnen lassen wollte. Das merkte man dem Winterzugang von Fortuna an, als er nach dem turbulenten 3:4 beim SC Paderborn am Sonntagnachmittag in der Interviewzone stand. Auf der einen Seite waren da all die positiven Emotionen: der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale und sein Debüt in Ostwestfalen, gekrönt vom Premierentreffer. Auf der anderen Seite war da aber genauso der Frust über die desolate erste Hälfte samt der bitteren Pleite.