Stöger, Gießelmann und Co. : So hoch ist die Chance auf eine Verlängerung bei Fortuna

Düsseldorf Die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf haben in den kommenden Wochen viel Arbeit vor sich. Schließlich laufen im Profikader gleich 16 Verträge aus. Wer bleibt, wer geht? Wir verschaffen einen Überblick.

Adam Bodzek: Der Defensiv-Recke steht bereits seit 2010 in Düsseldorf unter Vertrag. In dieser Saison stand er, wenn er fit und nicht gesperrt war, so gut wie immer von Beginn an auf dem Platz. Sein entscheidendes Plus in schwierigen Zeiten ist, dass der Verein genau weiß, was er an ihm hat.