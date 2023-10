Künstliche Intelligenz im Profifußball So hilft KI der Fortuna bei der Trainingsplanung

Die Künstliche Intelligenz liegt mit der Menschheit im Krieg. Solch eine Zukunft malt Regisseur Gareth Edwards im gefeierten Film „The Creator“ aus, der seit September in den deutschen Kinos läuft – und in dem obendrein Ex-Rhein-Fire-Running-Back John David Washington die Hauptrolle spielt. Diese dystopische Fantasie hat mit der realen Situation sehr wenig zu tun. Denn noch arbeiten Mensch und Maschine Hand in Hand. So auch bei der Fortuna. Der Klub kooperiert nämlich seit dieser Saison mit dem österreichischen Unternehmen „Strykerlabs“, das mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die Trainingssteuerung optimiert.