Gesellschaftliches Engagement So hilft die Traditionsmannschaft nicht nur Fortuna

Welche Spieler am 25. März genau in Aktion zu bewundern sind, wird sich erst kurzfristig entscheiden, da das Traditionsteam, das jeden Montag am Flinger Broich trainiert, über einen großen Kader verfügt. Zu diesem gehört unter anderem der langjährige Abwehrchef und heutige U19-Trainer Jens Langeneke, der auch beim Treffen der Mannschaft beim Zweitligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:1) am vergangenen Samstag in dabei war. Mehr als 20 Kicker trafen sich dazu in der Arena, zum Beispiel auch Dieter Brei, Egon Köhnen und Wilfried Woyke.