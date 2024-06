Umbruch schreitet voran So hat sich Fortunas U23 für die neue Regionalliga-Saison verstärkt

Am vergangenen Montag startete Fortunas U23 in die Vorbereitung für die kommende Regionalliga-Saison und stand somit zum ersten Mal in neuer Mannschafts-Konstellation auf dem Trainingsplatz. Die Zeit vor und während der rund vierwöchigen Sommerpause der „Zwoten“ hatten Trainer Jens Langeneke und sein Team intensiv genutzt, um am Kader für die neue Spielzeit zu arbeiten. Im Mai hatte sich Fortunas Zweitvertretung von zwölf Spielern getrennt und steuerte deshalb auf einen größeren Umbruch zu, der nun vom Schreibtisch auf das Fußballfeld übertragen werden soll.