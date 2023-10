Team komplett So hat sich Fortuna für das Abenteuer E-Sports aufgestellt

Langsam, aber sicher wird ein Traum zur Realität, den viele E-Sportler in der Landeshauptstadt und deren Umgeburg fast schon aufgegeben hatten. Während an zahlreichen Standorten des deutschen Profifußballs auch dessen virtuelle Variante bereits seit langem wettkampfmäßig betrieben wurde, hielt sich Fortuna zurück, eine E-Sports-Abteilung stand lange nicht auf dem Programm. Das hat sich nun massiv geändert: Wenn am Wochenende 18./19. November die neue Saison der Virtual Bundesliga beginnt, wird der Zweitligist mit einer eigenen Mannschaft am Start sein.