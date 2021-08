Nächster Gegner von Fortuna : So hat sich der Schalke-Kader seit dem Abstieg verändert

Analyse Gelsenkirchen Beim FC Schalke 04 herrscht nach der Blamage gegen Jahn Regensburg bereits am vierten Saisonspieltag in der Zweiten Liga Alarmstimmung. Bei einer weiteren Niederlage gegen Fortuna am Samstag könnte der Stuhl von Trainer Dimitrios Grammozis wackeln. Warum sich die Königsblauen bislang so schwertun.