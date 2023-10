„Wussten fast immer, was kommt“ So hat Osnabrück-Trainer Schweinsteiger seinen Fortuna-Kollegen Thioune entschlüsselt

Osnabrück/Düsseldorf · Das 1:1 gegen Osnabrück in Düsseldorf hat einige Fragen aufgeworfen. Jetzt hat Tobias Schweinsteiger, der Trainer der Niedersachsen, Öl ins Feuer gegossen. In einem Videointerview erklärt er, warum er seine Spieler so gut auf das Fortuna-Spiel vorbereiten und dieses so zerstören konnte.

10.10.2023, 14:02 Uhr

Das Zweitligaspiel gegen das ehemalige Schlusslicht VfL Osnabrück ist nun schon ein paar Tage her, doch die Enttäuschung über das magere 1:1 wirkt bei Fortuna immer noch nach. Eine der Hauptfragen dabei: Waren die eher mäßigen Vorstellungen zuletzt gegen den Hamburger SV (0:1) und Osnabrück sowie teilweise bereits gegen Hannover (1:1) nur einer kleinen Formdelle geschuldet oder hat sich das zuvor so wirksame System der Düsseldorfer bereits abgenutzt? Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben