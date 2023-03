Aufstiegskampf spitzt sich zu So hart ist Fortunas Restprogramm im Vergleich zur Konkurrenz

Hamburger SV (49) Der ehemalige Bundesliga-Dino unternimmt schon den fünften Anlauf, um in die Beletage des deutschen Fußballs zurückzukehren. Ob es diesmal klappt, scheint aufgrund der Darbietungen in den vergangenen Wochen ungewisser denn je. Und auch das Restprogramm lässt sich wohl nicht im Vorbeigehen lösen. Neben dem Fortuna-Kracher muss sich der HSV noch mit Kaiserslautern, St. Pauli und Paderborn auseinandersetzen. Sollte der Trend in der nahen Zukunft weiter nach unten zeigen, dürfte es ungemütlich werden an der Elbe.