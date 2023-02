Reaktionen im Netz So hart gehen Fortunas Fans mit ihrem Team ins Gericht

An den Fans lag es also ganz sicher nicht, dass Fortuna das so wichtige Verfolgerduell in den Sand setzte und am Ende 1:4 verlor. Im Gegenteil: Auch nach dem Schlusspfiff richtete der rot-weiße Anhang den Blick sofort nach vorn, statt verbal mit der eigenen Mannschaft abzurechnen, die doch 90 Minuten lang so enttäuscht hatte. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, sangen die 2000 mit Blick auf das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal beim Zweitligarivalen 1. FC Nürnberg am Mittwoch (18 Uhr) trotzig.