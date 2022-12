Hinrunden-Zeugnis für Fortunas U23, dritter Teil Dieser Spieler blüht bei der „Zwoten“ richtig auf

Robin Bird (17 Spiele/2 Tore) Kam zwar in fast allen Partien zum Einsatz, schaffte es aber nicht, sich in der ersten Elf festzuspielen. Zehn Mal nur als Joker auf dem Platz. Benötigte fast die gesamte erste Hälfte der Hinrunde, um sich in Form zu bringen. Erstes gutes Spiel in Kaan-Marienborn (3:1), anschließend wieder mit Problemen. Stark gegen Ahlen (5:0) – erzielte in dieser Begegnung eines seiner bislang zwei Tore – und in Wattenscheid (2:3). Mit seinem Tempo dort ein ständiger Unruheherd. Unter dem Strich aber zu wechselhafte Leistungen.