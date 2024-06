Nach zwei Spieltagen So haben sich die Ex-Fortuna-Profis bei der EM bisher geschlagen

Robert Bozenik Nach dem Traumstart ins Turnier mit dem überraschenden 1:0-Sieg gegen die favorisierten Belgier musste der Mittelstürmer am Freitag die Schattenseite der EM kennenlernen: Mit der Slowakei verlor der Mann, der 2021/22 für Fortuna gespielt hatte, ausgerechnet in der Düsseldorfer Arena 1:2 gegen die Ukraine. Bozenik stand wie in Partie eins in der Startelf und blieb 60 Minuten lang dabei.