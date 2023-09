Bei internationalen Einsätzen So haben sich Fortunas Nationalspieler geschlagen

Düsseldorf · Am Samstag geht es für die Düsseldorfer in der Zweiten Liga weiter. Erst am Donnerstag wird Trainer Daniel Thioune jedoch seinen Kader wieder beisammen haben, weil einige Spieler noch auf internationalen Touren unterwegs sind. Wie viel das Quintett zum Einsatz kam. Welche Erfolge es gab.

13.09.2023, 17:26 Uhr

35 Bilder Das ist die wertvollste Elf der aktuellen Fortuna 35 Bilder Foto: Moritz Mueller

(jol)