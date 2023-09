Wahrsagung oder Täuschung? So gut taugten Fortunas Saisonstarts bislang als Orakel

So kam es, dass mit besagtem Trainer 2017/18 der Wiederaufstieg als Meister der 2. Bundesliga glückte. In jener Spielzeit standen die Vorzeichen bereits früh auf Aufstieg. Nach fünf Spielen belegte man mit 13 Zählern bereits den ersten Platz. Hier in unserer Bilderstrecke sehen Sie, wie gut Fortunas weitere Zweitligastarts der vergangenen Jahre waren – und ob sie als Prognose für den finalen Tabellenplatz taugten.