Sportdirektor Weber verrät : So gut stehen die Chancen auf einen Verbleib von Kownacki und Narey

Dawid Kownacki. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf In knapp einer Woche startet Fortuna beim 1. FC Magdeburg in die neue Zweitliga-Saison. Stand jetzt sind dann auch Khaled Narey und Dawid Kownacki Teil der Düsseldorfer Mannschaft. Bleibt das so? Unsere Redaktion hat bei Sportdirektor Christian Weber nachgefragt.