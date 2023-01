Bei Generalprobe vor Rückrundenstart So glücklich ist Daniel Ginczek über sein Comeback bei Fortuna

Auf diesen Moment hatte Daniel Ginczek lange hingearbeitet. Viereinhalb Monate, um genau zu sein. Und zwar unmittelbar von jenem Augenblick an, da sich seine im September beim 1:2 in Heidenheim erlittene Verletzung als Sehnenriss im Oberschenkel herausstellte. Am Freitagabend war es soweit: Bei Fortunas 1:0-Sieg im Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten BSV Rehden kam der 31-Jährige eine Viertelstunde vor dem Ende für Rouwen Hennings in die Partie und feierte sein Comeback.