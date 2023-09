Fragen und Antworten So gibt es die Tickets für Fortunas erstes Gratisspiel

Geht es um Schnelligkeit bei der Vergabe? Nein. „Es gilt nicht das Prinzip first come, first serve“, betont Niemann. Alle Anfragen werden bis zum 3. Oktober gesammelt, erst danach erfolgt die Vergabe. Am 10. und 11. Oktober will Fortuna jeden Bewerber per Mail darüber informieren, ob sie oder er Tickets zugeteilt bekommen hat.