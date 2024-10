Sechs Profis in „Zwote“-Startelf Diese schwierige Gratwanderung muss Fortuna in der Ausbildung der Talente schaffen

Schon in den vergangenen Wochen waren immer wieder einige Profis in den Reihen von Fortunas U23 aufgelaufen, in der Partie gegen Türkspor Dortmund (7:0) wurden schließlich ganz neue Dimensionen erreicht: der Marktwert der „Zwoten“-Startelf stieg an diesem Samstag-Nachmittag um acht Millionen Euro an. Grund dafür waren die sechs Spieler der ersten Mannschaft, die das Team von Trainer Jens Langeneke komplettierten.