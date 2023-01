Nach verspäteter Urlaubsrückkehr So geht es nun bei Fortuna mit Ampomah weiter

Nun läuft der Vertrag Ampomahs am Ende dieser Saison aus. Es blieb also zu erwarten, dass er in der Vorbereitung auf die Rückrunde noch einmal alles gibt, um doch noch einmal in den Spielrhythmus zu kommen und sich so für potenzielle neue Arbeitgeber in Stellung zu bringen. Doch das war wohl eher ein Wunschdenken. Als Fortuna am 2. Januar nach einem ausgiebigen Urlaub wieder mit dem Training startete, fehlte Ampomah. Er sei noch in seiner Heimat Ghana und könne seinen geplanten Rückflug nicht antreten. Das „Warum“ blieb sein Geheimnis.