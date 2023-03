Bunk, Fernandes Neto, Geerkens und Co. So geht es mit Fortunas Talenten ab Sommer weiter

Eines kann man Fortuna in jüngerer Vergangenheit sicher nicht vorwerfen: eine mangelnde Durchlässigkeit zwischen Nachwuchsabteilung und Zweitliga-Team. Jona Niemiec ist das jüngste Beispiel, und gleich ein leuchtendes. Kostenpflichtiger Inhalt Nach seinem kometenhaften Aufstieg in den vergangenen anderthalb Monaten hat der Youngster vor wenigen Tagen einen langfristigen Profivertrag in Düsseldorf unterschrieben. Der 21-Jährige ist einen ähnlichen Weg gegangen wie vor ihm schon Tim Oberdorf; beide haben sich über die Regionalliga-Mannschaft für höhere Aufgaben qualifiziert.