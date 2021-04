Fortuna-Profi mit Corona infiziert : So geht es Karaman in der Quarantäne

So geht es Karaman in der Quarantäne

Düsseldorf Fortuna-Profi Kenan Karaman ist nach der Länderspielreise mit der türkischen Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet worden. Noch bis mindestens Donnerstag ist er in Quarantäne. Wie es ihm gesundheitlich geht. Welche Hoffnung Uwe Rösler hat.

Seit Anfang vergangener Woche sind Kenan Karaman und seine Ehefrau in Quarantäne. Der 27-Jährige ist nach der Länderspielreise mit der türkischen Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet worden. Das Düsseldorfer Gesundheitsamt hatte deshalb eine 14-tägige Isolation angeordnet. Karaman gilt als Risikopatient, weil er vor 15 Monaten an einer schweren Lungenentzündung erkrankt war. Dementsprechend intensiv steht er derzeit unter medizinischer Beobachtung.

Doch nach den ersten Tagen gibt es offenbar leichte Entwarnung. Bislang hatte Karaman nur leichtere Symptome, mittlerweile sollen die Beschwerden vollständig wieder abgeklungen sein. In enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des Vereins macht er bereits schon wieder erste Fitnessübungen.

„Ich habe recht intensiv mit Kenan Kontakt. Wir haben ein paar Mal miteinander telefoniert. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, erzählt Cheftrainer Uwe Rösler . „Wenn alles wirklich optimal läuft, dann wird er Donnerstag erneut getestet, sollte er dann negativ sein, könnte er am Freitag bei uns leicht ins Training einsteigen.“

Athletiktrainer Robin Sanders hat in Zusammenarbeit mit Team-Doc Ulf Blecker ein spezielles Programm für Karaman zusammengestellt. Man will nicht Gefahr laufen, ihn zu sehr zu belasten. „Wir machen da überhaupt keinen Druck“, sagt Rösler. „Seine Gesundheit steht an erster Stelle.“