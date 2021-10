Paderborn kam zu früh : So geht es für Zimmermann bei Fortuna weiter

Update Düsseldorf Bei der 2:3-Heimniederlage gegen den SC Paderborn wurde er schmerzlich vermisst. Die Partie kam einfach zu früh für den angeschlagenen Matthias Zimmermann. Wir haben einmal nachgeforscht, wie es um den 29-Jährigen steht, der in Ingolstadt so stark aufgetrumpft hatte.

Als Fortuna am Samstag ungewohnt spät ihren Spieltagskader für die Begegnung mit dem SC Paderborn bekanntgab, da fehlte sein Name: Matthias Zimmermann hatte es nach seiner in Ingolstadt erlittenen Fleischwunde am Fuß doch nicht ganz geschafft, rechtzeitig fit zu werden. „Zimbo“ wurde schmerzlich vermisst, zumal da er nach seiner Einwechslung beim FCI derart aufgetrumpft hatte.