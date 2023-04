„Handlungen sind unverantwortlich“ So geht es Bielefeld-Ordnern nach Böllerwurf aus Fortuna-Block

Viel dichter am Geschehen dran als Fraisl, der schätzungsweise 20 Meter vom detonierenden Böller entfernt stand, waren indes die vor dem Gästeblock platzierten Ordner der Arminia. Videobilder zeigten, wie sie Millisekunden nach der Explosion – an der Rückseite der Werbebande, also außerhalb des Spielfeldes – zusammenzuckten. Doch auch in dieser Hinsicht gaben die Bielefelder glücklicherweise Entwarnung: „Es war im unmittelbaren Nachgang der Detonation keine ärztliche Behandlung der Ordner notwendig“, teilte ein Vereinssprecher unserer Redaktion mit.