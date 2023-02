Entscheidung gefallen So geht es an der Spitze von Fortunas Nachwuchsleistungszentrum weiter

Am Dienstag geht am Flinger Broich eine Ära zu Ende – nach sechseinhalb Jahren. Jene, in der Frank Schaefer mit Erfolg die Nachwuchsarbeit von Fortuna verantwortet hat. Nach seinem überraschenden, im vergangenen Dezember angekündigten Rückzug von der Spitze des Nachwuchsleistungszentrums ist der letzte Arbeitstag des 59-Jährigen angebrochen.